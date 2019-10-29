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أخبار العالم

العاهل الأردني والرئيس الكيني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:03 م
العاهل الاردنى
العاهل الاردنى
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أ ش أ
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم "الثلاثاء" مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن اللقاء عقد على هامش مشاركة الزعيمين في أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة بالعاصة السعودية الرياض.

ولفت الملك عبدالله الثاني - خلال اللقاء - إلى موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الميزات الاقتصادية التي يوفرها للمستثمرين، مشيرا إلى البرنامج الاقتصادي الذي بدأ الأردن في تنفيذه.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استكمال العمل بشأن الاتفاقيات بين البلدين، إضافة إلى العمل على التشريعات التي من شأنها أن توفر المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصا بين القطاع الخاص في الأردن وكينيا.
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