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حوادث

ننشر قائمة المستشار أحمد الشافعي لانتخابات نادي القضاة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:24 م
المستشار احمد الشافعي
المستشار احمد الشافعي والمستشار وليد حامد عرابين
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جودت عيد
ينشر «صدى البلد» القائمة النهائية التي سيخوض بها المستشار أحمد الشافعي رئيس محكمة جنايات المنصورة ورئيس نادى المحلة الكبرى ، انتخابات النادي على مقعد الرئيس.

مقعد الرئيس
المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة جنايات المنصورة ورئيس نادى قضاة المحلة الكبرى

مقاعد المستشارين
وليد حامد عرابين رئيس محكمة استئناف طنطا
حازم كمال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
أمجد شوقى الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية
علا حسين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة
مصطفى السمدونى رئيس محكمة بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية
جعفر حجازى رئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية
محمد أبو مسلم رئيس محكمة بالمكتب الفنى بمحكمة النقض
محمد رضا القاضى بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية
محمد عبد الصبور القاضى بمحكمة الزقازيق الابتدائية

مقاعد النيابة العامة
محمد قنصوة وكيل أول نيابة العجوزة
ومهند فودة وكيل نيابة ثانى المحلة الكبرى
أحمد ناجى وكيل نيابة مركز دمياط ورأس البر

ويقول المستشار أحمد الشافعى إنهم أطلقوا على القائمة لقب قائمة خادمى القضاة ، مشيرا إلى أن خدمة القضاة شرف لا يناله إلا المخلصين وأهم مايميز هذه القائمة سعيهم الدؤوب وحرصهم على تلبية أمال وأحلام القضاة والدفاع عن حقوقهم واستقلال القضاء بيد قوية لاترتعش وأيمانا بأن العدل أساس الملك ولا ملك بدون عدل.

ولفت الشافعى إلى أن القائمة هى الوحيدة التى تضم إحدى المرشحات وهى المستشارة علا حسين تقديرا لدور المرأة القاضية.
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