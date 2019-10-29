أبو الغيط: نعمل على توثيق أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نعمل على توثيق أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبى بأجهزته المختلفة من خلال الآلية والمحافل الدولية والفنية، التى تتناول جميع الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما فيها الأوضاع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والتعامل مع موضوعات الهجرة واللاجئين والاتجار فى البشر.



وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال كلمته بالقمة الاقتصادية العربية الأوروبية المنعقد فى اليونان، أن القمة ستهتم بقضايا تغير المناخ بالإضافة إلى كيفية العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وتوفير الدعم لجهود التنمية فى المنطقة.



وتابع أحمد أبو الغيط، أنه يعتبر الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لبلدان العالم العربي، حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى 287 مليار دولار فى عام 2018، مؤكدًا أن هناك استثمارات مباشرة بين الكتلتين تقدر بمئات المليارات من الدولارات، لافتًا إلى أن لتعاون الاقتصادى العربى اليونانى بات يشكل فرصة سانحة أمام اليونان لتدعيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربى.

