العثور على جثة سيدة أعمال مدفونة بالإسمنت داخل ثلاجتها.. صور

عُثِرَ على جثة سيدة أعمال مليارديرة ميتة، ومدفونة بإسمنت داخل ثلاجتها.



لم تظهر مطورة العقارات التايلاندية Wannee Jiracharoenying، البالغة من العمر 58 عامًا منذ 18 أكتوبر الماضي ، وذلك بعد زيارتها لمعبد محلي في شيانج ماي، شمال تايلاند.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم اكتشاف الجريمة البشعة حين سافر شقيق الضحية القلق ورافان جيراشوينينج ، 59 عامًا، إلى المنطقة لمحاولة العثور عليها لعدم ردها على رسائله، و بشكل مثير للصدمة ، ليتم العثور على جثتها يوم الأحد الماضي، محشوة داخل ثلاجتها الخاصة بها وهي مدفونة بقالب اسمنتي.



فيما يحقق الضباط الآن في جريمة قتل سيدة الأعمال الشهيرة المشتبه في قتلها، ويبحثون عن صديقتها التي اختفت منذ ذلك الحين.



وتعتقد الشرطة أن صديقتها ، المعروفة فقط باسم أوم ، قد تكون قادرة على تقديم معلومات عن وفاة المليارديرة ، التي تبرعت بما يعادل مئات الآلاف من الجنيهات في الاعمال الخيرية



وأفادت التحريات أن في اليوم الذي فقدت فيه الأسرة اتصالها بسيدة الأعمال، سحبت المشتبه به أموالًا من ماكينة الصراف الآلي في شيانج ماي وثم شيانغ راي وماي هونج سون تصل قيمتها بحوالي 1.2 مليون باهت اي ما يساوي حوالي 30 جنيه استرليني.



وقالت الشرطة إنها اكتشفت الجثة لأول مرة، بعد أن اشتكى الجيران من رائحة عتيقة قادمة من العقار.



وقال العقيد كريتسانا باتاناكرون ، نائب المتحدث باسم الشرطة ، إنه تم إرسال الجثة إلى مستشفى مهارات تشيانغ ماي لتحديد هويتها وتشريحها.



