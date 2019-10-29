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أخبار البلد

قوات الأمن تضبط راكبا في مطار القاهرة حاول تهريب 39 ألف يورو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:16 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، راكبا مسافرا على رحلة الخطوط النمساوية المتجهة إلى فينيا حاول تهريب 39 ألفا و700 يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصرى.

اشتبهت قوات الأمن بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات المسافرين على رحلة الخطوط النمساوية، في مسافر وبتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا عثر على مبلغ مالى قدره 39 ألف و700 يورو.

وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية  لأمن المطار القاهرة الدولى  باتخاذ  الإجراءات  القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
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