الإرادة تصنع المعجزات.. شوبير يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد محمود

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ محمد محمود نجم الفريق عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "الإرادة تصنع المعجزات والنجاح ✋🏻ان شاء الله ترجع أحسن من الاول يا محمد".



وكان محمود قد تعرض لاعب المارد الأحمر للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية، عقب سقوطه أرضًا دون تدخل أو إلتحام من أحد.



وأكدت الأشعة إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما ألزم التدخل الجراحي بأحد مستشفيات ألمانيا، تحت قيادة الخبير توماس فايلر.



ومن المقرر أن يبتعد محمد محمود عن التدريبات لمدة 9 أشهر جديدة.



ويستعد المارد الأحمر لمرحلة ما بعد توقف مسابقة بطولة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق المباراة الأولي أمام النجم الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.



