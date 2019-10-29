رئيس البرلمان النيجيرى لـ علي عبد العال: نعتز بمصر قيادة وشعبا

التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق، رئيس مجلس النواب النيجيري "فيمي جباجبيميلا"، بحضور السفير المصري عاصم حنفي في أبوجا، ذلك فى ختام زيارته الرسمية القصيرة على رأس وفد برلمانى إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي استغرقت 24 ساعة.



وجدد الدكتور علي عبد العال التأكيد على الروابط العديدة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء وحدة الانتماء للقارة السمراء، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان من المقومات ما يوفر بيئة خصبة لعلاقات وثيقة على جميع الأصعدة والتحديات الأساسية المشتركة بين البلدين: الإرهاب، التنمية، بناء قدرات الشباب، ومواجهة نقص المياه.



وعلى الصعيد البرلماني قدم الدكتور علي عبد العال عرضًا لدور مجلس النواب المصري وتركيبته، وأبرز القوانين التى سنها في جميع المجالات خاصة في مواجهة الإرهاب.



وعلى الصعيد الاقتصادي أكد الدكتور علي عبد العال، ضرورة تبادل الخبرات بين مجلس النواب المصري والبرلمان النيجيري، بالإضافة إلى التنسيق بينهما في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.



ودعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب النيجيري، لزيارة مصر، لاستكمال المباحثات إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك، خاصة فيما يتعلق بقضايا القارة السمراء.



ودعا الدكتور عبد العال إلى فتح مزيد من الأبواب والفرص أمام الشركات المصرية العديدة والمتخصصة، للعمل في نيجيريا وعلى رأسها شركة المقاولون العرب، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالطلبة النيجيريين في جميع الجامعات المصرية العامة والخاصة وعددهم ليس قليلًا، وتطلع إلى زيادة هذه الأعداد في ضوء توسع مصر في تقديم برامج دراسية وشهادات علمية باللغة الإنجليزية.



من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب النيجيري عن تقديره لزيارة الدكتور على عبد العال والوفد البرلماني المصري مضيفًا بأنها انعكاس صادق للعلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين داعيًا إلى تنسيق التشاور بين برلماني البلدين إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المُشترك، مرحبا بزيادة عدد الطلبة النيجيريين في مصر واعتزازه بمصر قيادةً وشعبًا والتي زارها في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.



ويتكون مجلس النواب النيجيري من 360 مقعدًا، موزعةً بحسب عدد السكان، يتم انتخابهم بالنظام الفردي، وتعتبر نيجيريا أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وهي الدولة الأكثر تأثيرًا من الناحية السياسية في الغرب الإفريقي.