العاصمة البريطانية تتجمل بصور الملك توت عنخ آمون و مقتنياته.. صور

بعد ان حطم الرقم القياسي لعدد زوار المعارض الثقافية في عاصمة النور باريس و تحقيق اكثر من 1.4 مليون زائر خلال فترة عرضه، يحتفي الشعب الانجليزي و العاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا علي لندن في محطته الثالثة بعد مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدةالامريكية و العاصمة الفرنسية باريس.



و قد تجملت الشوارع و الميادين الرئيسية و محطات المترو و القطار في لندن بصور لوجه الملك الشاب و بعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية و المباني و كبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب و معرضه



ويحل توت عنخ آمون ضيفا علي لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12عاما حيث ان اخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت الي لندن في عام 2007 و في عام 1972 محققا 1.7مليون زائر.



ويضم معرض الملك توت عنخ آمون ١٥٠ قطعةً اثرية ( 166 رقم) من مقتنيات الملك الشاب منها تمثال الكا و المروحة الخاصة بالملك و عدد من الأواني و بعض التماثيل الصغيرة