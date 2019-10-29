أكاديمية البحث العلمي: نتطلع لإنشاء مركز وطني يضم جميع الفلاحين

قال الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن الأكاديمية بدأت بالفعل فى إقامة مشروعات وإطلاق مبادرات من أجل إدخال التكنولوجيا فى قطاع الزراعة.



جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم الأمن الغذائي والتغذوى الإفريقي بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة والعديد من ممثلى الدول الإفريقية.



ونوه فاروق، إلى أن الأكاديمية تتطلع إلى إنشاء مركز وطني يضم جميع الفلاحين والمزارعين.