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أخبار العالم

بيان عاجل من إيران بشأن تظاهرات العراق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:33 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
حذرت الخارجية الإيرانية مواطنيها من السفر إلى العراق في ظل احتدام التظاهرات في المدن العراقية ، خاصة الجنوبية منها، وفق ماذكرت وكالات إيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية،في بيانٍ عاجل لها،إنها تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق في هذا الوقت، معتبرة أن الأجواء غير ملائمة في الوقت الراهن.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن قوات الأمن اعتقلت 140 شخصا في كربلاء تم إطلاق سراح 80 منهم فيما سيتم عرض 60 آخرين على القضاء اليوم؛ بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية وأمنية، بمقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين بعدما فتحت الشرطة العراقية النار على محتجين في كربلاء.

وبدوره، ذكر مسؤول عراقي وشهود عيان،أن مسلحا ملثما فتح النار على محتجين في مدينة كربلاء، وقام بقتل العشرات في عملية إرهابية كبيرة ضد المحتجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

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