التخطيط: عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ندوة لعرض مُستجدات أعمال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندسة غادة لبيب ــ نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن وزارة التخطيط قامت بوضع خطة متكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادى والذى يعتبر بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى، فضلًا عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى والذى تكمن أهميته فى معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه فى الوظيفة الملائمة والاستفادة من قدراته ومهاراته مؤكدة أن عملية الانتقال تعتبر فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإدارى فى مصر.



وفى ضوء ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتأكيد على أهمية جودة العنصر البشرى، أوضحت المهندسة/غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري الدور الذى تقوم به الوزارة من خلال مشروعات التدريب المُستمر بغرض رفع مستوى كفاءة أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العمل على تنمية وتطوير مهاراتهم لتتناسب مع طبيعة الأعمال الجديدة داخل العاصمة الإدارية ، كما استعرضت سيادتها المنهجية التي يعتمد عليها التقييم والخطوات المستقبلية، و مقارنة وربط قواعد البيانات المختلفة ومنها قاعدة بيانات حصر العاملين – قاعدة بيانات التدريب " قيادية – وسطى – إشرافية " - قاعدة بيانات التقييم، و كيفية الاستفادة منهم وكذا كيفية خلق شريحة متماثلة في الجهاز الإداري للدولة.



وأكدت لبيب أن انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نقطة تحول فاصلة في تاريخ الوطن.



وخلال الندوة قام الدكتور صالح الشيخ ــ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعرض الدليل الإسترشادي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تضمن اللقاء كلمة للمهندس رئيس وحدة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة حيث تطرق فيها إلى عرض منظومة حصر أصول الدولة و كذلك عرض مخطط الأثاث داخل الحى الحكومي كما قامت مديرة مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشرح الجدارات المهارية وكيفية قراءة نتائج تقييم الموظفين والاستفادة منها في اتخاذ القرارات بشأن العاملين المُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وقد انتهت الندوة بعرض مدير برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط موقف الوحدات المستحدثة داخل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وكيف يمكن تقديم الدعم لتيسير إنشائها ، كما تم الاتفاق على عقد هذه الندوة بشكل دوري على أن تكون يوم السبت الأخير من كل شهر .



وحضر الندوة الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس خالد صدقي - رئيس وحدة مشروعات العاصمة الإدارية ، المهندس خالد محمود عباس - نائب وزير الإسكان، المهندس أسامة على عسران - نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي كل الوزارات و عدد من القيادات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة .

