أول أتوبيسين كهربائيين في مصر.. اتفاقية بين مصر والصين لتوريد 50 حافلة.. والسفير الصيني: مقومات القاهرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لمصدري المركبات

اتفاقية بين مصر والصين لتوريد 50 أتوبيسًا

تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال العام ٢٠٢٠ في مصر

تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%

السفير الصيني:

مقومات القاهرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لمصدري المركبات الكهربائية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي اليوم، الثلاثاء، احتفالها بتدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذا ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.يأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.وخلال الحفل، سيتم عرض أول أتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أتوبيسا من الصين كدفعة أولى، وشرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية - بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بـ 48 أتوبيسًا خلال مطلع العام المقبل، ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال العام ٢٠٢٠ بمصر محليا، ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.وفي هذا الإطار، صرح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأنه يوجد اهتمام حاليًا بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مختلف المجالات، مضيفًا أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال يأتي بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي، وليس التوريد أو التجميع فقط، ولذلك تم مراعاة التأكيد على امتلاك الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لمقومات صناعية تسمح لها بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجي، وتم هذا التعاون بالاستعانة بخبرة الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، والذي يتعاون معنا في العديد من المجالات التصنيعية.من جانبه، أشاد لياو ليتشيانغ - سفير الصين بالقاهرة باتجاه الدولة المصرية نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في الشركات المحلية بها، مثمنًا دور وزارة الإنتاج الحربي في تعميق التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة الهامة بمصر من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وشركة "فوتون" وغيرها من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة.وأكد أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وعلى قائمة مُصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم مستقبلًا في خلق فرص عمل جديدة، وكذا ضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية، وأن الصين يسعدها أن تدعم هذا التوجه فى مصر.ومن المتوقع حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والنائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان ، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أركان حرب محسن المحلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، وشركة مواصلات مصر، وممثلى هيئة النقل العام بالمحافظات.