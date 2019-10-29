برلمانى: افتكاسة تعيين المعيدين بعقود مؤقتة ستكون بابا خلفيا للواسطة

وأضاف: "من المعروف أن من يتم تعيينهم فى هذه الوظيفة هم من المتفوقين، وهناك العديد من العديد من الكليات الجامعية التى لم تعد فى حاجة إلى معيدين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر كليات الزراعة لفشل سياسات الحكومة فى الاستفادة من خريجى هذه الكليات، خاصة أن مصر بلد زراعية".





وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد أن تعيين المعيدين بالعقود المؤقتة سيؤدى إلى وأد وقتل مبدأ الاعتماد على الكفاءات العلمية، فالمعيدون بالجامعات سيعانون مع القانون الجديد بالقلق الوظيفى بسبب العقود المؤقتة ويضعهم تحت ضغط المشرفين على رسالتهم العلمية.

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بإعادة النظر في الاتجاه إلى تعيين المعيدين بالجامعات بعقود مؤقتة.وقال عاصم عبد العزيز مرشد، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذا الاقتراح سيؤثر بالسلب على أعضاء هيئة التدريس ومستوى الأبحاث العلمية نتيجة لوضع المعيدين تحت تهديد انتهاء العقد، ما يسبب لهم عدم استقرار وظيفي ونفسى يمنعهم من الإبداع والابتكار في رسالاتهم وأبحاثهم العلمية، إضافة إلى أن الاتجاه إلى هذه الافتكاسة سيكون بابا خلفيا للواسطة والمحسوبية لتعيين المعيدين بعقود مؤقتة بدلا من اختيار المتفوقين طبقا للنظام الحالى فى هذه الالتحاق بهذه الوظائف.