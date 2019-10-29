بعد إطاحته بـ اديل.. هذا الفنان الأعلى ثراءً في بريطانيا

أطاح المغني العالمي ايد شيران بمواطنته المغنية اديل من لائحة المشاهير الأعلى ثراءً في بريطانيا تحت سن الـ 30، وفقًا لمجلة Heat magazine's.



وازدادت ثروة ايد شيران خلال هذا العام الجاري الذي شهد عدة نجاحات له، حيث وصلت لـ 170 مليون جنيه استرليني بعدما كانت 94 مليون جنيه استرليني في 2017.



واحتل المركز الثاني نجم سلسلة أفلام هاري بوتر، دانييل رادكليف بثروة تصل لـ 90 مليون جنيه استرليني.



وفي المركز الثاني نجم فريق One direction هاري ستايلز بـ 64 مليون جنيه استرليني.