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مرأة

بـ 2 جنيه.. وصفات مجربة تعالج فراغات الشعر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:29 م
الصلع
الصلع
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لمياء الياسين
ثلاث وصفات مجربة تستطيع محاربة فراغات الشعر، التى يمكن أن تتحول إلى صلع بعد فترة وزيادة كثافة الشعر بسرعة، إليك تلك الوصفات يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تطبيقها:

-وصفة عصير الثوم ضعيه فى الخلاط وقومى بتصفية العصارة وتدليك فروة الرأس جيدا لمدة 10 دقائق، وتترك لمدة ساعتين على الأقل، ثم تغسل بالشامبو والماء الفاتر.

- طبقى وصفة حب الرشاد.. ففى وعاء عميق على النار ضعيه وقومى بغليه لدقائق ثم تصفيته وووزعيه على فروة رأسك مع التدليك حوالى 5 دقائق ثم ترك القناع على الشعر 90 دقيقة.

-وصفة خل التفاح وزيت الجرجير.. فقط قومى بمزجهما مع كبسولة أوميجا 3 بلس، ودلكى الفراغات جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر مرة أخرى وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع وستدهشين بالنتيجة.
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