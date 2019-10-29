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منوعات

شاهد.. تتفنن في الطبيخ البيتي.. قصة الحاجة قبلة عمال الجمالية والمعز

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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رنا أشرف - عدسة : إيهاب أشرف
فى أحد ممرات منطقة الجمالية تشتهر الحاجة كما لقبها سكان الممر والمنطقة بأكلها البيتى الذى يعتمد عليها معظم العمال، ويعتبر سكان الممر والعمال جزءا من حياتها اليومية، فتشتهر ببساطتها وطيبتها وبكفاحها وتحديها للظروف والعمل فيما تبرع فيه وهو الطبيخ والأكل البيتى.

قام "صدى البلد" بإجراء حوار مع الحاجة أم أحمد.

فى البداية، تتحدث الحاجة البالغة من العمر ٤٣ عاما إلى "صدى البلد"، وتقول إن المحل في الأصل يعود إلى والديها كانا يعملان فيه منذ أكثر من ٣٠ عاما، وكانت تعمل معهما منذ صغرها ولكن مع عقد زواجها تركته وتفرغت للمنزل والأولاد ولكن عند انفصالها اضطرت بسبب الظروف اللجوء للعمل فى المحل مرة أخرى.

تتابع قائلة: إنها تبرع فى تقديم الطبيخ لزبائنها وأن هناك زبائن منذ أكثر من ٣٠ عاما وهم زبائن المحل، فهى تعتمد على عمال منطقة الجمالية، وتؤكد إلى جانب عملها يوميا فى الممر إلا أنها تقوم بعمل عزائم كبيرة بالطلب إلى جانب أكلها البيتي اليومي المعتاد من أرز وخضار وطواجن ومحاشى.

توضح أنها لا تتعرض إلى مشاكل فى المكان أو المنطقة وتقدم الطعام بأسعار مناسبة للشراء ومن لا يقدر على دفع ثمن الطعام تعطه مثل من يدفع.
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