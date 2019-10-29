تذكرتي: 6 تذاكر حصة الفرد الواحد من بيع تذاكر أمم أفريقيا الأولمبي

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة.



وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة.



ويعود نظام تذكرتي في بطولة أمم أفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي ، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.



وتضم بطولة أمم افريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

