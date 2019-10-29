منسق الأمم المتحدة: سوء التغذية يؤثر على الإنتاجية ويكلف الدول أموالا طائلة للعلاج

قال الدكتور خالد الطويل منسق منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية إنه بحلول 2030 لا بد أن تكون كل دول العالم قد قضت على الفقر والجوع، لافتا إلى أن هناك تدهورا موجودا فى وسط وشرق أفريقيا نتيجة المشكلات التي تواجهها تلك الدول ومن بينها الجوع والفقر وسوء التغذية.



وأكد الطويل أن سوء التغذية يؤثر على الإنتاجية ويكلف الدولة أموالا طائلة للعلاج، لافتا إلى أن إفريقيا تتلون على الخريطة العالمية باللون الأحمر والأصفر بمعنى أنها نعتمد على استيراد المحاصيل وغيرها من الهجرة.



وأضاف الطويل أن أمن الغذاء لا يرتبط بوزارة الزراعة فقط ولكن لا بد من تكامل بين الوزارات كافة مثل وزارات الصحة والتضامن والتعليم.