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منوعات

بعد محاولة دامت 5 أيام.. فشل إنقاذ الطفل سوجييت وتحول جسده إلى أشلاء

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت السلطات الهندية صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الطفل سوجييت الذي علق في البئر وحاولت السلطات لمدة 5 أيام إخراجه من الحفرة بشتى الطرق.

وفقا لما ورد في سكاي نيوز، أن الصحة الهندية أعلنت وفاة الطفل سوجييت، وذلك بعدما قضى 5 أيام عالقا في بئر يبلغ عمقها 26 مترا، ونتج عنه تحول جسد الطفل إلى أشلاء متناثرة في البئر ولم تستطع القوات إنتشال جسد الطفل كاملا بسبب عمق البئر.

أفادت المستشفى التي نقل إليها الطفل أن عمق البئر حوالي 26 مترا، فاضطر رجال الإنقاذ حفر حفرة موازية =لإنقاذ الطفل إلا أن الحفار انكسر في عمق 9 أمتار بسبب طبيعة الأرض الصخرية .

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