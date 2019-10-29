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محافظات

انتشار الذبح خارج السلخانة في المنيا.. وحملات تفتيش لمواجهة الظاهرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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أيمن رياض
شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مركزي أبو قرقاص وملوى، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 7 محاضر فى مركزى أبو قرقاص وملوى بإجمالى 466.5 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى حيث تم تحرير 6 محاضر بمركز ملوى بواقع 66.5 كجم، ومحضرًا بمركز أبوقرقاص بإجمالى 400 كجم ، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.
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