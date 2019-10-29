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مرأة

تقوى مناعتهم وتحمى من أمراض عديدة.. ظاهرة التبرع بحليب الثدي للأمهات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
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نهى هجرس
انتشرت ظاهرة تبرع الأمهات بفائض حليب الثدى لأطفال آخرين تحتاجه وذلك فى ظل وجود أمهات لا تستطيع توفير هذا الحليب للطفل الذى يمنحه المناعة التى يحتاجها والغذاء السليم.

وتساعد هذه الظاهرة التى تقوم بها بعض المستشفيات الأطفال الذين يأتوا فى شهور مبكرة حيث يحتاجون لتنظيم أنظمة غذائهم وبالأخص الحليب الذى يساعد على تقوية المناعة وتخطى الكثير من الأمراض.

-بالإضافة للأطفال التى تعانى أمهاتهم من مرض السكر وهم الذين يجدون صعوبة فى وجود الحليب بشكل منتظم بسبب ارتفاع أو انخفاض السكر فى الدم لذلك يحتجون شديدًا لهذه الظاهرة.

3- الأطفال الذين يعانون من الالتهابات والمرض الشديد بسبب عدم تناولهم حليب الأم الذى يساعد كثيرًا على تقوية المناعة وتخلصهم من هذه الأمراض.

وقدم موقع webmd بعض النصائح للأمهات حول كيفية الاحتفاظ بالحليب الفائض:

1- يجب أن يخزن فى الفريزر على درجة حرارة عالية
2- يجب أن يضع داخل أكياس محكمة بقفل جيد حتى لا يفسد الحليب
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