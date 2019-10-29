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فن

عبد الله وكنزي عمرو دياب يثيران الجدل بهذه الصور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:55 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
نشرت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور مثيرة تجمعها بشقيقها التوأم عبد الله ومجموعة من أصدقائهما الأجانب في أحد الملاهي الليلية.

وظهرت كنزي في إحدى الصور وهي تحتضن شابا، مرتدية معطف جلد مع الشعر الأصفر المجعد، فيما تغيب عبد الله عن هذه الصورة.

كنزي وعبد الله هما أبناء الهضبة من زوجته السعودية زينة عاشور، ولديهما شقيقة أصغر "جنا" وشقيقتهما الكبرى نور من الفنانة شيرين رضا زوجة عمرو دياب الأولى.

ودائما ما يثير أبناء عمرو دياب الجدل بصورهم وطبيعة حياتهم بعد استقرارهم منذ فترة طويلة في أوروبا.
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