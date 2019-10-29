حلمهم تحول لحقيقة.. أساتذة جامعيون ينقشون على الخزف.. فيديو



‎وأضافت أنها تتمنى أن تكون مصنفة عالميا ضمن أشهر البرندات.

يبلغ الدكتور عبدالحميد عامر أستاذ الخزف 34 عاما وزوجته الدكتورة مى أستاذ مساعد قسم الإعلام كلية الفنون التطبيقية بالرغم من امتهانهما التدريس لم يقف ذلك أمام حلمهم فى إنشاء مشروع مبتكر وهو الرسم على الخزف.‎قال الدكتور عبد الحميد، إن بداية المشروع كانت من فترة قصيرة قرب الثلاث سنوات ونصف وقام بفتح اتيليه خزف وبعد أول إنتاج كان يريد مشاركة زوجته معه بخبراتها فى المشروع وقمنا بتجارب عديدة وفى ‎النهاية قد نجحنا.‎الخامات المستخدمة خامات مصرية وهى الطين الأسوانى وخامات أخرى مثل الجليز وهو من أغلى الخامات المستخدمة, يعد الطين فى الاتيليه حيث يقوم بعجنها ويقوم عامل الدولاب بتجهيز أشكالها ثم تاخذ فترة الجفاف من أسبوع إلى أسبوعين وبعد ذلك مرحلة الحرق الأول بالفرن ثم مرحلة التجهيز للرسم وفى النهاية مرحلة الحرق الأخيرة.وتابعت الدكتورة مى قائلة إن المشروع عبارة عن اتيليه أسرى صغير فى المنزل يجمع بين زوجها كخزاف وبينها كرسامة بالزيت وحرق خشب الفكرة لم تكن مخططة لها لم تكن تعرف أنها ستكون جزءا من هذا المشروع.‎بدأت الفكرة أنها قامت بالعديد من المعارض الداخلية والخارجية وإنتاجها نال إعجاب الكثير من الناس وأصبح الطلب عليهما كثيرا.