المنسق العالمي لبحوث الأمم المتحدة: أفريقيا شهدت تقدما في ملف مواجهة سوء التغذية

قال الدكتور بوجورن جانار، المنسق العالمي لمبادرة بحوث الأمم المتحدة، إن الفترة الماضية شهدت تقدما وتحسنا فى العديد من دول إفريقيا بشأن سوء التغذية ومواجهة الجوع.



جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم الأمن الغذائي والتغذوي الإفريقي بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة والعديد من ممثلي الدول الإفريقية.



ونوه جانار إلى أن الأمم المتحدة لديها أدبيات سارية فى إفريقيا مثل إجراء الكثير من الدراسات على الجوع في إفريقيا، بشأن عدم حصول الأطفال على الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي.



وأوضح أن برنامج الغذاء العالمى أجرى أيضا دراسات على تحليل على المبادرات السياسية المتعلقة بالنظام الغذائي والقدرة على الصمود.



وأضاف أن اللجنة الدولية لضمان الاستدامة نشرت تقريرا فى 2017 يتناول التركيز على التكنولوجيا الزراعية وعلوم الغذاء وخاصة أنها تخلق شبكة تربط إنتاج الغذاء واستهلاكه.