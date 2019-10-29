رحلة مدرسية للتعرف على المعالم التاريخية بشارع المعز

نظم فرع ثقافة القاهرة بمشاركة بيت ثقافة المدفعية رحلة تثقيفية لطلاب مدرسة عزيز أباظة الرسمية لشارع المعز وتعرفوا على أهم المعالم التاريخية به مثل جامع السلطان قلاوون، المدرسة الكاملية، سبيل وكتاب كتخدا، باب النصر وباب الفتوح، وما يحيط من آثار مثل تكية أبو الذهب منزل زينب خاتون ومنزل الهراوي وأهم الخصائص المعمارية التى تميز العمارة الإسلامية، حيث ينقسم المنزل إلى سلاملك وهو المكان المخصص للرجال والحراملك مخصص للسيدات وغرف الخدم الجامع الأزهر والتعرف على تاريخ نشأته وأنواع المآذن المنشأة فيه والإضافات المعمارية التى أضيفت له فى كل عصر، كما نفذ قصر ثقافة المستقبل ورشة رسم على الزلط بمدرسة رواد المستقبل عربي.



