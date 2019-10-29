رحلة مدرسية للتعرف على المعالم التاريخية بشارع المعز

نظم فرع ثقافة القاهرة بمشاركة بيت ثقافة المدفعية رحلة تثقيفية لطلاب مدرسة عزيز أباظة الرسمية لشارع المعز وتعرفوا على أهم المعالم التاريخية به مثل جامع السلطان قلاوون، المدرسة الكاملية، سبيل وكتاب كتخدا، باب النصر وباب الفتوح، وما يحيط من آثار مثل تكية أبو الذهب منزل زينب خاتون ومنزل الهراوي وأهم الخصائص المعمارية التى تميز العمارة الإسلامية، حيث ينقسم المنزل إلى سلاملك وهو المكان المخصص للرجال والحراملك مخصص للسيدات وغرف الخدم الجامع الأزهر والتعرف على تاريخ نشأته وأنواع المآذن المنشأة فيه والإضافات المعمارية التى أضيفت له فى كل عصر، كما نفذ قصر ثقافة المستقبل ورشة رسم على الزلط بمدرسة رواد المستقبل عربي.
عقدت مكتبة طفل المعادي حوار عن "حقيقة الأمراض" تناولت مسبباتها كأمراض ناتجة عن الإصابة بالجراثيم والميكروبات وأخرى بالفيروسات والبكتريا، الأمراض الوراثية والناتجة عن العادات الخاطئة فى أسلوب الحياة مثل الاصابة كالقلب والسكر الناتجة عن السمنة وارتفاع الكوليسترول فى الدم، كما تناولت دور جهاز المناعة والنظافة وممارسة الرياضة في محاربة الأمراض، ومن الناحية الأخرى استكملت المكتبة ورشة لعمل بيوت مجسمة من عجينة الورق مع مسابقة ثقافية وورشة حكي بحضانة جمعية طفل المعادى لقصتي الثعلب البخيل وأحلام قطقوطة لعواطف الشربينى، ونفذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فنون تشكيلية لعمل علبة هدايا من الكرتون، ونفذ قصر ثقافة حلوان ورشة تعليم عمل الجداول من برنامج word.