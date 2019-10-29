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تعليم

التعليم العالي: لم نحدد سقفا زمنيا لمناقشة قانون تعيين المعيدين بالجامعات.. والشروط لن تتغير

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أثار مقترح المجلس الأعلى للجامعات، حول إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات، الجدل بالمجتمع الجامعي حيث اصدرت والوزارة بيان توضيحي للقانون والوصول إلى قرار نهائي فيما يخصه بعد مناقشته بمجالس الجامعات لرصد آخر مستجدات الأمور من جانب وزارة التعليم العالي وما وصلت له.

حيث قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر بيان توضيحي اوضح به كافة الحقائق المرتبطة بأزمة المعيدين بالتعديلات التي طرحها المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعيينهم.

وأضاف عبد الغفار في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هناك عدة نقاط رئيسية يطرحها المجلس والوزارة على رأسها طرح هذا الموضوع للنقاش الأكاديمي في الجامعات وفي الكليات والأقسام العلمية، متابعا: "أننا في النهاية شركاء وأصحاب ومهنة واحدة وفي انتظار هذا النقاش الأكاديمي الجاد للوصول إلى حل يرضي المجتمع الجامعي".

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات لم بضع لهذه المسألة ليس لها سقف زمني محدد مما يعني إعطاء الفرصة لمجالس الجامعات والكليات والأقسام العلمية لدراسة هذا الموضوع بشكل تفصيلي.

كما أن الشروط والضوابط السابقة لتعيين المعيدين لم تتغير فالمعيد سيكون من الطلاب الأوائل ولكن بنظام التعاقد لكي ينتهي طالب الدراسات العليا من رسالة الماجستير والدكتوراة في الوقت المحدد له.

وأشار إلى أن هناك أعداد كبيرة من المعيدين بالجامعات لم ينجزوا رسائلهم العلمية في الوقت المحدد لهم وربما البعض تجاوز الـ10 سنوات لذا فبعد الحصول على الدكتوراه سيتم تعينه تعيين دائم بدرجة مدرس.
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