Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من موسكو على انتقاد الجزائريين لخطاب بن صالح أمام بوتين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:59 م
الرئيس المؤقت للجزائر
الرئيس المؤقت للجزائر والرئيس الروسي
Advertisements
وكالات
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، أن حديث الرئيس المؤقت للجزائر عبد القادر بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة روسيا – أفريقيا، عن الوضع في البلاد، لم يكن سوى حوار يمارس بشكل اعتيادي خلال المحادثات الثنائية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ولاقت تصريحات بن صالح انتقادات واسعة من قبل المتظاهرين في الجزائر؛ فقد زعم المحتجون أن بن صالح قام بإبلاغ أو تقديم تقرير لبوتين عن الوضع في البلاد، حيث قال، الرئيس إذا كنت قد طلبت المقابلة فالغاية التي أسعى من ورائها هي أنني أريد أن أطمئنكم بأن الوضع في الجزائر متحكَم فيه.

لكن هناك من نصح وقف الانتقادات وبدلا من الخروج إلى الشارع الذهاب إلى الانتخابات، فالحراك هو بناء الوطن.

ثم علق أحدهم على أهمية العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا، قائلا: كلما ساندت القوى العظمى الجزائر كلما تألمت فرنسا.

لم يتفق بيسكوف مع هذا التقييم، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة "من الصعب التحدث عن أي تقارير"، هذه محادثة طبيعية تماما بين المحاورين خلال الاجتماعات الثنائية.

وأضاف: " يعلم الجميع أن الاستعدادات جارية للانتخابات المقبلة في الجزائر، (وهناك) الكثير من المرشحين، وبطبيعة الحال، أي رئيس دولة يرأس الدولة بشكل دائم أو كما قال ممثل للكرملين "على أساس مؤقت، يؤكد لمحاوريه أن كل شيء في بلده طبيعي تمامًا ويمكن التحكم به وفي النطاق القانوني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة مداهمة الشرطة لوكر إرهابى بالعريش ومقتل 13

عبد الله وكنزي عمرو دياب يثيران الجدل بهذه الصور

عزيمة وإصرار .. أول ظهور لـ محمد محمود بعد عملية الرباط الصليبي

بملابس غير لائقة.. السعودية تسجل أول المخالفين للائحة الذوق العام

صورة صادمة لفنانة شهيرة بدون مكياج.. والجمهور: مين دي؟

بالأسماء.. تفاصيل حادث تصادم قطار بسيارة بالأقصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. أحدث ظهور لكنزى عمرو دياب بصحبة أصدقائها

عبد الله وكنزي عمرو دياب يثيران الجدل بهذه الصور

للرجال فقط .. 6 أكلات تضر بالعلاقة الجنسية