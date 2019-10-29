أول تعليق من موسكو على انتقاد الجزائريين لخطاب بن صالح أمام بوتين

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، أن حديث الرئيس المؤقت للجزائر عبد القادر بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة روسيا – أفريقيا، عن الوضع في البلاد، لم يكن سوى حوار يمارس بشكل اعتيادي خلال المحادثات الثنائية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



ولاقت تصريحات بن صالح انتقادات واسعة من قبل المتظاهرين في الجزائر؛ فقد زعم المحتجون أن بن صالح قام بإبلاغ أو تقديم تقرير لبوتين عن الوضع في البلاد، حيث قال، الرئيس إذا كنت قد طلبت المقابلة فالغاية التي أسعى من ورائها هي أنني أريد أن أطمئنكم بأن الوضع في الجزائر متحكَم فيه.



لكن هناك من نصح وقف الانتقادات وبدلا من الخروج إلى الشارع الذهاب إلى الانتخابات، فالحراك هو بناء الوطن.



ثم علق أحدهم على أهمية العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا، قائلا: كلما ساندت القوى العظمى الجزائر كلما تألمت فرنسا.



لم يتفق بيسكوف مع هذا التقييم، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة "من الصعب التحدث عن أي تقارير"، هذه محادثة طبيعية تماما بين المحاورين خلال الاجتماعات الثنائية.



وأضاف: " يعلم الجميع أن الاستعدادات جارية للانتخابات المقبلة في الجزائر، (وهناك) الكثير من المرشحين، وبطبيعة الحال، أي رئيس دولة يرأس الدولة بشكل دائم أو كما قال ممثل للكرملين "على أساس مؤقت، يؤكد لمحاوريه أن كل شيء في بلده طبيعي تمامًا ويمكن التحكم به وفي النطاق القانوني".