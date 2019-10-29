قصير جدا.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ووضعت سلمى أبو ضيف، ميكب بألوان ترابية تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الأحمر الذي أعطى رونقاً لإطلالتها.

شاركت سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة رقيقة وجذابة نالت إعجاب الكثير من متابعيها.وظهرت سلمى أبو ضيف، بـ بالطو قصير جدا وبأكمام طويلة وفيه قصات، منسقة معه شنطة كروس باللون الأحمر متوسطة الحجم، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها.واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها: