مفوضية اللاجئين : أكثر من 12 ألف لاجئ سوري تدفقوا إلى العراق خلال أسبوعين

قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أندريه ماهيسيتش : "إن أكثر من 12 ألف لاجىء سوري وصلوا إلى العراق منذ بدء التدفق الأخير قبل أسبوعين".



وأضاف ماهيسيتش - في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء أنه وفقًا لفرق تابعة للمنظمة فإن عدد اللاجئين في مخيم (بردرش) ، الذي يأوي معظم الوافدين ، قد تجاوز سعته التي تبلغ 11 ألف شخص بينما يوجد أكثر من 800 شخص محتجزين الآن في موقع العبور في (جويلان) على بعد حوالي 150 كيلومترًا إلى الشرق من الحدود السورية العراقية".



وأوضح أن المفوضية والسلطات في إقليم كردستان يعملان على جمع شمل اللاجئين من المخيم مع أفراد أسرهم المقيمين في الإقليم ..مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية تعمل أيضًا عن كثب مع سلطات الإقليم لتجهيز مواقع أخرى في حال وصول موقعي(بردرش - جويلان) إلى أقصى طاقتهما.



وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن فرق المفوضية تقوم بمراقبة حماية الأطفال وتحديد هوية غير المصحوبين منهم بذويهم وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتعمل مع سلطات كردستان على توفير الدعم والإغاثة لجميع اللاجئين الذين وصلوا حديثًا.