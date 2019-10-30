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منوعات

الشباب عن تحقيق أحلامهم: بنشتغل ليل نهار عشان نشوفها حقيقة.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد هاني - عدسة : عز حسين
الأحلام هي الأشياء الوحيدة التي تجعل الإنسان يعشق الحياة، ويستيقظ كل صباح ويعرف أن عليه بذل قصارى جهده للوصول لهدفه، فبدون أحلام لما ظلت البشرية حتى وقتنا هذا، فالأمل هو حلم الإنسان المستيقظ.

لذالك قامت عدسة "صدى البلد" باستطلاع آراء الشباب لمعرفة رؤيتهم للغد، وكيف يفكرون؟ وهل يعملون حقًا لتحقيق أحلامهم أم لا؟

وجاءت بعض الآراء كالآتي:

قال أحمد سيد، إنه يحلم بأن يكون أشهر طبيب جراحة عامة على مستوى العالم، كي يستطيع أن يساعد في إجراء العمليات المستعصية على الطب في الوقت الحالي.

وأوضح سيد أنه في الثانوية العامة، أنه يذاكر أكثر من 15 ساعة يوميًا حتى ينال حلمه ويصل إلى ما يريد.

بينما قال محمد طارق، إنه يحلم بأن يكون لاعب كرة قدم مشهورا، ويعمل على الوصول لهذا الحلم منذ 8 سنوات حتى وصل الآن إلى اللعب لناشئي نادي الزمالك تحت 20 عاما، مؤكدا أن الحلم أوشك على التحقق.

بينما قال كريم فوزي، إنه يطمح لأن يكون ظابط شرطة وأن يكون قدوة للجميع في حماية البلد من أي شيء يهدده، وأنه سيقدم في كلية الشرطة بعد الانتهاء من الثانوية العامة.

بالطبع كلها أحلام جميلة وهي التي تجعل الشباب كالوقود الذي يحركهم يوميًا للعمل الجاد والشاق حتى يصلوا إلى ما يريدون.
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