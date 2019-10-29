بعد الاعتداء على المتظاهرين في لبنان.. ميريام فارس تخرج برسالة مؤثرة

خرجت الفنانة ميريام فارس، برسالة مؤثرة عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، معربة عن حزنها بسبب تعرض المتظاهرين للاعتداء في جسر الرينغ ورياض الصلح.



وكتبت ميريام فارس عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "يا رب إحمي شعب لبنان من حكامه".



وقعت اشتباكات وتدافع بين المتظاهرين والمعتصمين من جهة، وبين مواطنين رافضين استمرار قطع الطرق، على ضوء الاحتجاجات والتظاهرات التي يشهدها لبنان منذ 13 يوما، على نحو اضطرت معه قوات فض الشغب إلى التدخل لمنع اتساع دائرة الاشتباكات في عدد من مناطق العاصمة بيروت.



وكان أشخاص أعربوا عن رفضهم استمرار إغلاق وقطع الطرق بمعرفة المتظاهرين، لاسيما في بيروت، واتجهوا إلى جسر فؤاد شهاب المعروف أيضا بجسر الرينج، والاوتوستراد الرابط به، وقاموا بالاشتباك بالأيدي مع المحتجين وإزالة خيامهم التي كانت موجودة بمنتصف الطريق.