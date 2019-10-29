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تعليم

أخبار التعليم.. قراران جمهوريان بإنشاء كليات جديدة بجامعتي بدر والدلتا للعلوم والتكنولوجيا.. 6 ملايين جنيه ومنح.. إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:00 م
قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:


التعليم العالي: لم نحدد سقفا زمنيا لمناقشة قانون تعيين المعيدين بالجامعات.. والشروط لن تتغير

انطلاق ماراثون جري النصر والسلام لطلاب مدارس طور سيناء

حلمهم تحول لحقيقة.. أساتذة جامعيون ينقشون على الخزف.. فيديو

جامعة القاهرة: بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية سيوفر منحًا لأعضاء التدريس

قراران جمهوريان بإنشاء كليات جديدة بجامعتي بدر والدلتا للعلوم والتكنولوجيا

6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار

كأس التميز لطلاب طنطا فى أنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية


انطلاق قافلة جامعة الأزهر إلى المنيا

مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على إنشاء كلية للطب ببرج العرب


فتح باب التقديم لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية غدا


محافظ أسيوط يعلن نقل كليتين من الجامعة إلى أسيوط الجديدة


المعلم الرقمي .. بروتوكول تعاون مشترك بين نوعية عين شمس وشركة نفهم

التعليم العالي تضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.. صور

معرض خيري للملابس بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

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