صدمة بالمنوفية بعد وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات

حالة من الصدمة عاشها أصدقاء الطبيب الشاب أحمد برج، البالغ من العمر 34 عاما، والذى سقط مغشيا عليه داخل غرفة العمليات بعد تخديره إحدى الحالات، ليعلنوا عقب ذلك وفاته بعد توقف عضلة القلب وفشل كل محاولات إنقاذه.



"لا انا مش مغرم باني اعيش لحد 100 سنة وابقي مش شايف قدامي وعندى زهايمر وقارف اللي حواليا الواحد يخلع بدرى احسن"، هكذا كانت كلمات الطبيب الشاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، ردا على معايدة أحد الأصدقاء له بعيد ميلاده، حيث قال "ده أجمد عيد ميلاد قضيته في المستشفى".



الطبيب الشاب فقد حياته بعد 3 سنوات زواج وعمل متواصل، حيث كان يقضي يومه بين جدران المستشفى لإسعاف المرضى وسقط بسكتة قلبية بعد ساعات عمل متواصلة.



"والله ماعهدتك الا طيب الخلق.. نعم الأخ والصديق والصاحب... الي الملتقى ف جنة الخلد إن شاء الله... طيب الله ثراك .. نحتسبك عند الله من الشهداء"، هكذا نعاه الطبيب عمرو قنصوة صديقه، الذى حث الجميع على الدعاء له وقت سقوطه، ودخوله في حالة حرجة.



وقال صديقه محمود سالم، ناعيا رحيله مصحوبا بصورة لهما "ربنا يرحمك يا حبيبى ويدخلك فسيح جناته ويجمعنا بيك فى الجنة يارب ...كنت نعم الصاحب ونعم الأخ ونعم الدكتور اللى عمره ما زعل حد وعمره م اتاخر على حد فى اى خدمة يطلبها منه ..كل الناس كانت بتحبك ...هتوحشنى اوى يا صاحبى وربنا يصبرنا ويصبر اهلك على فراقك".



وأكد صديقة محمد الشهالي "ماعهدتك الا اخأ وصاحبا وخلوقا وهادئا مبتسما وحنونا ومخلصا... كنت أخف من النسمة.... عمرك ما زعلت حد ياحبيبي.. ولا اتأخرت عن حد..ربنا يرحمك برحمته قدر حسن خلقك وبشاشتك وابتسامتك واخلاصك.. ربنا يصبر أهلك ويبرد قلبهم قدر تربيتهم الصالحة لك.. نعم الاب والام والأبناء... وقعت ياحبيبي ف عملك ف غرفة العمليات بالمستشفي ساعيا وطالبا لرزقك.... نحتسبك عند الله شهيدا...اللهم انزل علي قبره الضياء والنور والفسحة والسرور.. اللهم اسقه من حوض نبيك الكريم شربة هنيئة مريئة لايظمأ بعدها أبدا... الي الملتقى ف جنة الخلد".



ويعد الطبيب أحمد برج من دفعة طب طنطا 2008، حيث أكد أصدقاؤه أنه سقط في غرفة العمليات خلال أداء عمله بعد 36 ساعة نباطشي متواصل.



وسادت حالة من الحزن بين الأطباء والعاملين بمستشفى بركة السبع المركزي، عقب وفاة طبيب التخدير الدكتور أحمد برج بمستشفى بركة السبع العام، بتوقف مفاجئ بعضلة القلب، خلال عمله بالنوبتجية بالمستشفى، وتم تحويله إلى معهد ناصر لسوء حالته الصحية.



وأكد زملاء المتوفي، أنه أصيب خلال عمله بالمستشفى، حيث قام بتخدير حالة جراحة بقسم العظام، وبعد انتهاء العملية تم العثور على الطبيب فاقدا للوعي بالحمام.



وأكد مدير مستشفى بركة السبع، أنه تم سد العجز في الأطباء بالمستشفى عن طريق التعاقد، ولا صحة لعمل الطبيب لساعات طويلة ما أسفر عنه وفاته، مشيرا إلى وجود طبيب تخدير واحد خلال النوبتجية ليلا، ولكن الوضع يختلف نهارا حيث يتواجد أكثر من طبيب.

