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ثقافة

تكريم يوسف شعبان وأحمد عز وأبطال فيلم الممر في احتفال الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
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طارق موسى
تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تكريم كوكبة من أبطال حرب أكتوبر ونجوم الفن في احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، وذلك فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

حيث يكرم القطاع ١٥ بطلا من القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب الكرامة، كما يكرم الفنان "يوسف شعبان" والفنان " أحمد عز" والفنان "محمد فراج" والفنان "أحمد فلوكس"، ومجموعة من أبطال فيلم "الممر".

ويكرم القطاع أيضا أعضاء لجنة تحكيم مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، والتى أعلن عنها فى شهر يونيو الماضى، وهم الفنان مدحت صالح، والدكتور راجح داوود، والفنان عمرو مصطفي، والشاعر تامر حسين، والفنانة مي فاروق، وذلك عقب إعلان أسماء الفائزين فى المسابقة، ويتغنى الفائزين بأعمالهم الفائزة فى ختام الحفل، بحضور عدد من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.
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