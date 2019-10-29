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اقتصاد

التخطيط: نستهدف رفع مستوى كفاءة أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:56 م
غادة لبيب
غادة لبيب
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آية الجارحي
أوضحت غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مشروعات التدريب المُستمر بغرض رفع مستوى كفاءة أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العمل على تنمية وتطوير مهاراتهم لتتناسب مع طبيعة الأعمال الجديدة داخل العاصمة الإدارية.

كما استعرضت المنهجية التي يعتمد عليها التقييم والخطوات المستقبلية، ومقارنة وربط قواعد البيانات المختلفة ومنها قاعدة بيانات حصر العاملين – قاعدة بيانات التدريب " قيادية – وسطى – إشرافية " - قاعدة بيانات التقييم، و كيفية الاستفادة منهم وكذا كيفية خلق شريحة متماثلة في الجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لعرض مُستجدات أعمال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
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