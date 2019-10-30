Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول" بعض أصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس يضعون كاميرات تصوير في غرف تبديل الملابس المخصَّصة لقياس الملابس المعروضة، وذلك بطريقة خفية بحيث لا يراها من يبدل ملابسه، فما حكم الشرع في من يفعل ذلك متحججًا بأن ذلك من أجل الحفاظ على أمواله من السرقة".

أجاب علام في فتوى له، أنه يحرم شرعًا وضع آلات التصوير (كاميرات) في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى أو تبرير، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه؛ لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه. 

وأضاف أن الخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بحال؛ لأن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق، وإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات، وحق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوفرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ.
Advertisements

ترشيحاتنا

سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

وزير التعليم: مباحثات لزيادة عدد المدارس الألمانية في مصر

كيف نشبت الأزمة.. تركي آل الشيخ يكشف عن كواليس صدامه مع مجلس الأهلي

أول رد تركي على اعتراف النواب الأمريكي بمذابح الأرمن

مجلس النواب الأمريكي يطالب بالكشف عن ثروة أردوغان

حقيقة رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي في انتقالات يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها

للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب

الجرأة حلوة.. نجمات أثرن الجدل بظهورهن بدون مكياج.. صور