بتكلفة 90 مليون يورو.. افتتاح أول محطة لتحلية مياه خليج السويس فى ديسمبر



وقال إن رئيس الهيئة يتابع يوميا تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة مشروعات البنية الأساسية ومن المقرر افتتاح محطتين الصرف الصحي لخدمة احتياجات المستثمرين خلال العام المالي الحالي.



وأكد أنه لا صعوبات تواجه المستثمرين والمطورين من احتياجاتهم من الغاز الطبيعي والكهرباء.



وقال الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية للاستدامة البيئية أن الهيئة بموجب القانون أصبح لديها اختصاصات منح شهادات الصلاحية البيئية للمستثمرين لتيسير الإجراءات عليهم ومنحهم التراخيص من جهة واحدة والزامهم في العقود بالاشتراطات البيئية وفقا للقانون أن الهيئة لديها استراتيجية لإقامة سياج أخضر ومسطحات خضراء للحفاظ على البيئة والالتزام بالمشاركة المجتمعية.



وصرح عمرو عبد الرحمن رئيس مشروع المخطط العام للمطور الصناعي للمشروبات أنه استهدف جذب مستثمرين أجانب للمنطقة وأنه تم توقيع 21 عقدا مع المستثمرين علي مساحة 200ألف متر مربع باستثمارات مليار جنيه وأن دراسات الجدوى للمشروع استهدفت إقامة 400 مصنع في المرحلة الأولى وتستوعب ألف مصنع بالمشروع علي مساحة 10 ونصف كيلو متر مربع باستثمارات تصل الي 8 مليارات جنيه.



أعلن اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس أنه تقرر افتتاح أول محطة لتحلية مياه خليج السويس في ديسمبر القادم داخل ميناء السخنة بتكلفة 90 مليون يورو في إطار استراتيجية الهيئة الاقتصادية برئاسة المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة بوضع بدائل لتغذية التوسعات الصناعية والعمرانية بالمنطقة لتوفير المياه للمطورين الصناعيين بالمنطقة وخدمة المستثمرين.وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من الدراسات النهائية بإنشاء مجاري السيول لتجنب مخاطرها والتقلبات الجوية المتوقعة.