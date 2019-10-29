بروح معنوية عالية.. الحمام يستعد لمواجهة غزل المحلة بالقسم الثاني.. صور

يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الحمام تدريباته اليوم على ملعب بلدية المحلة استعدادا لمواجهة غزل المحلة الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني.



ويظهر الفريق في التدريبات، روح معنوية قوية للفريق بعد الفوز علي فريق عثماثون في بطولة كأس مصر، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام غزل المحلة.



جدير بالذكر أن فريق الحمام تعادل أمام فريق المنصورة في الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

