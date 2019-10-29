جامعة طنطا تشارك بالملتقى الإبداعي لطلاب الجامعات العربية بالإمارات



وقد شارك بالملتقي العديد من وفود جامعات الدول العربية منها الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وفلسطين.

شارك وفد جامعة طنطا برئاسة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب بالملتقى الإبداعي لتدريب طلاب الجامعات العربية الحادي والعشرين لعام ٢٠١٩م، والمنعقد هذا العام بجامعة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.وقال الدكتور الرفاعي مبارك إن جامعة طنطا تشارك بمحورين الأول هو الإبداع العلمي التطبيقي بمشاركة الطالب أبانوب سعد كلية الهندسة، وتحت إشراف الدكتور أسعد ارمانيوس، والثاني والإبداع الفني بمشاركة الطالب خالد محمد خالد الأغا ، وتحت إشراف الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور وليد إيهاب فرحات والدكتورة رانيا الامام بالإضافة الى الطالب علي مجد دنيا تحت اشراف الدكتورة رانيا الإمام والطالب محمود حميد وتحت إشراف الدكتور حسان رشيد والطالبة تريزة سعد تحت اشراف الدكتور محمود السيد احمد.