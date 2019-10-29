Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة طنطا تشارك بالملتقى الإبداعي لطلاب الجامعات العربية بالإمارات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
شارك وفد جامعة طنطا برئاسة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب بالملتقى الإبداعي لتدريب طلاب الجامعات العربية الحادي والعشرين لعام ٢٠١٩م، والمنعقد هذا العام بجامعة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك إن جامعة طنطا تشارك بمحورين الأول هو الإبداع العلمي التطبيقي بمشاركة الطالب أبانوب سعد كلية الهندسة، وتحت إشراف الدكتور أسعد ارمانيوس، والثاني والإبداع الفني بمشاركة الطالب خالد محمد خالد الأغا ، وتحت إشراف الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور وليد إيهاب فرحات والدكتورة رانيا الامام بالإضافة الى الطالب علي مجد دنيا تحت اشراف الدكتورة رانيا الإمام والطالب محمود حميد وتحت إشراف الدكتور حسان رشيد والطالبة تريزة سعد تحت اشراف الدكتور محمود السيد احمد.

وقد شارك بالملتقي العديد من وفود جامعات الدول العربية منها الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وفلسطين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 750 طالبا وطالبة: انطلاق ماراثون رياضي بجامعة طنطا.. صور

ترشيحاتنا

قرار غير متوقع.. مرتضى منصور يكشف عن خطة الزمالك بخصوص صفقات يناير

أول ظهور لنجمة مسرح مصر بعد حملها في مكة المكرمة.. شاهد

بعد الاعتداء على المتظاهرين في لبنان.. ميريام فارس تخرج برسالة مؤثرة

الكشف عن اسم الكلبة التي طاردت زعيم داعش أبو بكر البغدادي

بديلا للأدوية .. 5 فوائد صحية للقرنبيط .. تعرف عليها

بعد القتل العمد وتحرك قطار بدون سائق.. البرلمان يتوعد موظفى السكة الحديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

عروس تصدم عريسها والمعازيم بتصرف غير متوقع.. شاهد ماذا فعلت