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تعليم

ننشر أبرز إنجازات جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكى يو اس نيوز  US News لعام 2019 تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا من المركز 448 إلى 434 حيث تقدمت الجامعة 14 مركزًا عن العام السابق بينما تقدمت 81 مركزًا عن عام 2015  مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخبارى في 7 نقاط القفزات التي حققتها جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية حيث حققت تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية هذا العام.

*تقدمت في تصنيف التايمز العالمي Times Higher Education حيث جاء ترتيب الجامعة في مجال علوم الكمبيوتر (Computer science) لعام 2020 في الفئة من 251 إلى 300.

*في تصنيف شنغهاي الصيني دخلت الجامعة لأول مرة في تاريخها في الفئة من 301 -400 جامعة على مستوى العالم.

* في التصنيف الإنجليزي QS للتخصصات تقدمت في عدد من التخصصات بنسبة 110% واقتربت من سقف المائة الأولى على مستوى العالم في العلوم الصيدلية.

*احتلت الترتيب الأول مصريًّا في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، وقفزت عالميًّا بتطور 176 مركزًا دفعة واحدة في ستة أشهر، وبنسبة ارتفاع 20 %.

*جاءت في صدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوى العالم.

*تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (SCIMAGO)

 *تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الهولندي "ليدن Leiden" واحتلت المركز 341 عالميا.
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