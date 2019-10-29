شهيد_التذكرة يتصدر تويتر.. ومغردون: تذكرة القطر أغلى من حياتنا

أثار حادث قطار محطة طنطا الذى راح ضحيته "محمد عيد" غضب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".



ودشن رواد تويتر هاشتاج #شهيد_التذكرة معلنين غضبهم عما فعله كمسرى القطار من اجبار الضحية على القفز أثناء سيره مما أدى إلى وفاته وجاءت أبرز التغريدات:



فإن لم يقتلك القِطارُ حرقًا فـ لتمت قفزا #شهيد_التذكرة



تذكرة قطر أغلى من حياتك #شهيد_التذكرة



حسبي الله ونعم الوكيل .. أغلي تذكرة في العالم (الحياة) #شهيد_التذكرة



مفيش أخلاق ماتت ومفيش نخوه كمان ماتت فبقي #شهيد_التذكرة مقهور هو ده قهر الرجال اللي النبي تعوذ منه

