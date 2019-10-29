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حوادث

#شهيد_التذكرة يتصدر تويتر.. ومغردون: تذكرة القطر أغلى من حياتنا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:14 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أثار حادث قطار محطة طنطا الذى راح ضحيته "محمد عيد" غضب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

ودشن رواد تويتر هاشتاج #شهيد_التذكرة معلنين غضبهم عما فعله كمسرى القطار من اجبار الضحية على القفز أثناء سيره مما أدى إلى وفاته وجاءت أبرز التغريدات:

فإن لم يقتلك القِطارُ حرقًا فـ لتمت قفزا #شهيد_التذكرة

تذكرة قطر أغلى من حياتك #شهيد_التذكرة

حسبي الله ونعم الوكيل .. أغلي تذكرة في العالم (الحياة) #شهيد_التذكرة

مفيش أخلاق ماتت ومفيش نخوه كمان ماتت فبقي #شهيد_التذكرة مقهور هو ده قهر الرجال اللي النبي تعوذ منه
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