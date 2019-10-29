بدء المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من مراحل قبول الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين داخل مصر وSkype Interviews للمرشحين خارج البلاد، وذلك بمقر الأكاديمية.



وجاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بأن يكون عام ٢٠١٩ عام الشباب الإفريقي ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتم تخريج دفعتين بواقع 200 طالب من أصل 1000 شاب إفريقي مستهدف تدريبهم داخل مظلة البرنامج.



هذا ونشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.