مرتضى منصور يرفض رحيل نجم الزمالك

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال يناير المقبل متمسكًا باستمراره بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وهبوط أدائه لكن رئيس الزمالك يتمسك ببقائه لأطول مدى مع الفريق.



ويضع رئيس النادي ثقة كبيرة ويرى أنه لم يحصل على فرصته حتى الآن ولم يقدم كل ما لديه خاصة وأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق قام بتوظيفه في مركز الوسط الهجومي في بعض الأوقات وليس المهاجم الصريح وهو ما أثر عليه بشكل سلبي مما دفع الإدارة لمطالبة المدرب بضرورة وضعه في مركز المهاجم الصريح فقط للحصول على أكبر مكسب فني منه.