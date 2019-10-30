بعد أزمة القراءات المغلوطة.. وزارة الكهرباء: لن يتم اعتماد أى قراءة للعداد غير مصحوبة بصورة.. وبرلمانيون: تطبيق نظام العدادات مسبوقة الدفع ضرورة.. ومطالب بوضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين

برلمانية: نظام عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ينهى مشكلات عدم دقة القراءة

لحل أزمة القراءات الخاطئة.. برلماني يطالب وزارة الكهرباء بتعميم العدادات مسبوقة الدفع

نائب يطالب بمشاركة الشعب في حل مشكلة قراءات عدادات الكهرباء المغلوطة





أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أعطت تعليمات مشددة للعاملين بها بتسجيل القراءة عن طريق التقاط صورة بالهاتف المحمول للتأكد من صحة القراءة ودقتها.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن شركة "شعاع" أصبحت مسئولة عن تسجيل قراءات العدادات بجميع أنحاء الجمهورية باستثناء مناطق قليلة، لافتًا إلى أنه تم اللجوء لهذا الحل بشكل مؤقت لحين انتهاء برنامج القراءة الموحد المقرر تطبيقه نهاية العام الجارى.





وأشار حمزة، إلى أن أخطاء فواتير الكهرباء لن تنتهى بشكل جذرى إلا مع الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع ليتم التعامل مع المشترك إلكترونيا بدون تدخل العنصر البشرى.





وبدورها، قالت النائبة مي محمود، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن نظام العدادات المسبوقة الدفع في طريقه إلى التعميم بجميع المحافظات، لافتة إلى أن قرار وزارة الكهرباء بأن يقوم محصل الكهرباء بالتقاط صورة للعداد أثناء القراءة حلا مؤقتا لل مشكلة التى يشكو منها المواطنون وهى عدم دقة قراءة استهلاكهم للكهرباء وبالتالى زيادة تحصيل رسوم الاستهلاك.





واكدت مي محمود، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطنين يقدموا شكاوي بسبب عدم المصداقية الدقة في قرأة عدادات الكهرباء، وهو الامر الذى عرض داخل البرلمان اكثر من مره عبر طلبات إحاطة، مشيرة إلي أن نظام العدادات مسبوقة الدفع جاء مدروسا ليحقق الدقة في المدفوعات مقابل الاستهلاك مما يؤدي إلي حل مشاكلة المواطنين.





وتابعت: أن نظام العدادات مسبوقة الدفع إيجابي بكل المقاييس لأن من خلاله يستطيع المواطن معرفة ا ستهلاكه باستمرار ومعرفة ما عليه سداده من المصروفات و بالنسبة للحكومة يساعد هذا النظام في تحديد كمية الاستهلاك من الكهرباء بسهولة.





من جانبه علق النائب محمد خليفة ، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، علي توجيه وزارة الكهرباء تعليمات لمسؤلى قراءة العدادات عن طريق التقاط صورة للتاكد من مصداقية القراءة حتي يتم تحويل جميع العدادات التقليدية إلي عدادات مسبوقة الدفع، قائلا:" ليس بحل فعلي للمشكلة".





أوضح النائب محمد خليفة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحويل العدادات من التقليدية الي مسبوقة الدفع ليس بحاجة إلي المناقشة أو نص دستوري بل يتوقف علي قرار من وزير الكهرباء للتنفيذ بشكل سريع.





وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئه بالبرلمان، أن العدادات مسبوقة الدفع هو الحل لهذه المشكلة ، مشيرًا الي ضرورة وجود منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم التسهيلات اللازمة.





وفى السياق ذاته قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب إن مشكلة قراءة العدادات المغلوطة تتناقش منذ سنتين في المجلس نتيجة طلبات وشكاوي المواطنين المستمرة، معقبًا:" حل مشاكل المواطنين واجب علينا فهذه هي المهمة التي إختارونا من أجلها .





وعلق النائب محمد خليفة ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، علي نظام إعتماد قراءة العدادات عن طريق إتخاذ صورة لها الذي جاء في صدد قرار وزارة الكهرباء، قائلًا:" يعتبر بمثابة حل مؤقت للمشكلة لحين تحويل جميع العدادات التقليدية إلي عدادات مسبوقة الدفع".





وأشار عضو لجنة الطاقة و البيئة، بالبرلمان إلي أن من الواجب مشاركة الشعب في حل هذه المشكلة للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف عن طريق تقديم الاقتراحات والطلبات علي موقع وزارة الكهرباء.





يشار إلى ان مسئول بالشركة القابضة، ردا على أسباب خصم مبلغ من شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، دون استخدامهم بالفعل أنه لايتم استقطاع أى مبالغ من أصحاب الشريحة الأولى والثانية لأنهما تخص محدودي الدخل وتبدأ الشريحة الأولى من 0 حتى 50 كيلووات، والشريحة الثانية من 51 حتى 100 .





وأضاف أنه مع الدخول للشريحة الثالثة يتم استقطاع 15 جنيها فرق انتقال من شريحة الى أخرى ، والفرق بين الـ1000 كيلووات المدعومة حتى آخر الشريحة السادسة وتبلغ قيمتها 1013 جنيها والشريحة السابعة والتى تبدأ من 1001 غير مدعومة تبلغ قيمتها 1450 جنيها .





وبالتالي يتم سحب الدعم والذي يبلغ 437 جنيها بحيث يتم خصمه من داخل العداد او عند شحن المشترك من خلال الفرع أو من خلال جهات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر، وفقا لآخر شريحة لدى المشترك





وتبلغ قيمة خدمة العملاء لكل شريحة كما يلى الشريحة الأولى 1 جنيه ، الشريحة الثانية 2 جنيه ، الشريحة الثالثة 6 جنيهات ، الشريحة الرابعة 11 جنيها، الشريحة الخامسة 15 جنيها، الشريحة السادسة 25 جنيها، الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات 40 جنيهًا.



