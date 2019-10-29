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فن

رومانسي غنائي.. عرض خاص لفيلم لما بنتولد بالزمالك.. اليوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:29 م
لما بنتولد
لما بنتولد
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محمد نبيل
قرر المنتج معتز عبد الوهاب إقامة عرض خاص اليوم الثلاثاء لفيلم "لما بنتولد" فى السابعة مساء بإحدى دور العرض بالزمالك.

الفيلم سبق عرضه للمرة الأولى عالميا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وشارك رسميا خارج المسابقة الرسمية.

وتدور أحداث فيلم لما بنتولد في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغاني تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

"لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.
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