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توك شو

يوستينا منير: الشعر بيفرق فى نفسية أطفال 57357 ..فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:58 م
طفل السرطان
طفل السرطان
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قسم التوك شو
قالت يوستينا منير مؤسسة حملة التبرع بخصلات الشعر الصالح لأطفال مرضى السرطان ان الفكرة جاءت من خلال زيارتها لمستشفى 57357 ، لافتة إلى أنها اكتشفت ان الشعر يفرق فى نفسية الطفل بشكل كبير .

وأشارت مؤسسة حملة التبرع بخصلات الشعر الصالح لأطفال مرضى السرطان فى حوارها ببرنامج "INBOX" المذاع على فضائية "صدى البلد 2 " انها قصت شعرها وتبرعت به إلى مستشفى 57357 ثم اقتنعت أصدقائها بفكرة التبرع وكانوا متحمسين للفكرة .

وأضافت ان الفكرة تطورت بيننا كأصدقاء الى صفحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وبدأت الناس بالتفاعل والتبرع فطول الشعر المطلوبه من المتبرع 20 سم لعمل باروكه للبنات وفيما اقل تستخدم كبروكه للاولاد .

وتابع انطوان صفوت مؤسس حملة التبرع بخصلات الشعر لأطفال مرضى السرطان ان تنسيق ودعاية الصفحة مطلوب لأقناع اكبر عدد من المتبرعين مضيفًا انه تم تجميع 100 ضفيرة الحمله الاولى والجمله الثانية 150 ضفيرة .
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