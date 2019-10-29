قبل انطلاقها غدا.. تعرف على كيفية الترشح لانتخابات الاتحادات الطلاب

ينطلق غدا ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يبدأ الطلاب الأربعاء 30 أكتوبر بسحب الاستمارات، ويوم الأحد 3 نوفمبر يتم إعلان الكشوف المبدئية، و4 نوفمبر يتم تلقي الفحص والطعون، ومن ثم 5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر.



كما تبدأ بعد ذلك انتخابات الجولة الأولي يوم الأحد 10 نوفمبر بالكليات والفرز حيث يتم إعلان النتائج من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وانتخابات الإعادة في اليوم التالي، بينما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر



ويتبع الطلاب عدة خطوات للترشح عليهم الالتزام بها:



أولًا- أوراق الترشح:

- لا بد من أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له.

- لا بد أن يثبت أنه يتمتع بالجنسية المصرية.



- كما أنه لا بد من يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.



ثانيا شروط للترشح ترتبط بحسن السير والسلوك:



- يجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.



- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.



- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.



- ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.



- ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.



- اشترطت اللائحة الطلابية، أن يكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها، بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.