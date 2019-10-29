Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قبل انطلاقها غدا.. تعرف على كيفية الترشح لانتخابات الاتحادات الطلاب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
ينطلق غدا ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يبدأ الطلاب الأربعاء 30 أكتوبر بسحب الاستمارات، ويوم الأحد 3 نوفمبر يتم إعلان الكشوف المبدئية، و4 نوفمبر يتم تلقي الفحص والطعون، ومن ثم 5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر.

كما تبدأ بعد ذلك انتخابات الجولة الأولي يوم الأحد 10 نوفمبر بالكليات والفرز حيث يتم إعلان النتائج من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وانتخابات الإعادة في اليوم التالي، بينما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر

ويتبع الطلاب عدة خطوات للترشح عليهم الالتزام بها:

أولًا- أوراق الترشح:
- لا بد من أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له.
- لا بد أن يثبت أنه يتمتع بالجنسية المصرية.

- كما أنه لا بد من يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

ثانيا شروط للترشح ترتبط بحسن السير والسلوك:

- يجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

- ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

- ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.

- اشترطت اللائحة الطلابية، أن يكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها، بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد انتخابات الاتحادات الطلابية .. وشروط الترشح

تعرف على شروط الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة

خطوات وشروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

تعرف على موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

تعرف على شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات لعام 2019

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية الأربعاء المقبل.. التعليم العالي تعلن الشروط وجداول الترشح.. وعين شمس تشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات

ترشيحاتنا

تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور

العثور على جثة سيدة أعمال مدفونة بالإسمنت داخل ثلاجتها.. صور

التسامح الرياضي.. فرج عامر يكشف عن موقفه من صلح مرتضى منصور والخطيب

الخطيب يشكر تركي آل الشيخ .. ويؤكد على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية

شهيد التذكرة: هو القطر ده مافيهوش رجالة ولا ايه يا جدعان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور