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رياضة

لأول مرة هيرفي رينار يتحدث عن تجربته مع المنتخب المغربي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أجرى مدرب منتخب المغرب السابق هيرفي رينار حوارا مطولا مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تذكر من خلاله مسيرته الجيدة مع منتخب الأسود، والتي اعتبرها ناجحة.

وقال هيرفي رينار، في حواره: "مسيرتي مع المنتخب المغربي كانت ناجحة، فقد كان هدفي مع مسؤولي الكرة المغربية هو التأهل لكأس العالم وقد تحقق هذا الهدف، وقدمنا مستويات كبيرة في المونديال، ولسوء حظنا لم تحقق النتائج كما كنا نريدها رغم السيطرة التي فرضناها على جميع منافسينا بالمونديال".

وبخصوص الأجواء التي كانت تشهدها تجمعات المنتخب الوطني، أوضح هيرفي رينار قائلا: "لقد كانت علاقتي مع لاعبي المنتخب مميزة، وكانت روح الفريق سائدة بين الجميع، والجميل ما في الأمر أن اللاعبين المصابين كانوا يلحون على القدوم لتجمعات المنتخب والبقاء مع اللاعبين، وقد كنت سعيدًا جدًا بتلك الروح والأجواء الرائعة".

ويشرف حاليا هيرفي رينار على المنتخب السعودي، إلا أن بدايته مع هذا المنتخب لا تبشر بالخير، حيث تعادل مع منتخبين ليس بحجم المنتخب السعودي، وهما منتخبي اليمن وفلسطين.

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