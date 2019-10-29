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أخبار العالم

الحريري يتوجه إلى القصر الرئاسي لتقديم استقالته رسميا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:31 م
سعد الحريري رئيس
سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل
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شريف سيد
كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن مغادرة رئيس الوزراء سعد الحريري لمقر إقامته في بيت الوسط إلى القصر الرئاسي لتقديم استقالته.

وكان الحريري أعلن تقديم استقالته إلى الرئيس اللبناني، قائلا: "المناصب بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد".

وكتب الحساب الرسمي للحريري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لكل الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع وأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين".

وأضاف: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب "بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد" و"ما في حدا أكبر من بلدو".

وكان رئيس الوزراء اللبناني أعلن في مؤتمر صحفي تقديم استقالته إلى الرئاسة اللبنانية.
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