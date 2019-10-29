"التعليم" تفتتح فصلين لمتعددي ومزدوجي الإعاقة بالغربية

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فصلين بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بطنطا بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فصول متعددي ومزدوجي الإعاقة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بأبنائنا الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.



وتأتى تلك السلسلة من الفصول في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية ممثل مدرسة بيركنز الأمريكية.



وأشارت الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التربية الخاصة، الى أن تلك الفصول الحكومية تُعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه تم تدريب معلمي الفصول علي يد خبراء من مدرسة بيركنز الأمريكية.



وقالت هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ، إنه تم تدريب عدد من المعلمين بالتزامن مع تجهيز الفصل بالأدوات اللازمة ثم الافتتاح واستقبال الأطفال لتأهيلهم.